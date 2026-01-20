FT: Трамп прислал Зеленскому приглашение к участию в "Совете мира"

Президент Украины Владимир Зеленский стал одним из государственных лидеров, которым Дональд Трамп разослал приглашение войти в состав так называемого "Совета мира", который будет управлять новой администрацией сектора Газа, передает Financial Times.

Ранее сообщалось, что Трамп отправил такие приглашения руководителям ряда стран: России, Германии, Канады, Франции, Индии, Саудовской Аравии и т.д. Если и Зеленский, и российский лидер Владимир Путин примут приглашение, им придется работать в этом органе сообща.

Между тем, ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон не хочет соглашаться на участие в "Совете мира", поскольку у него есть вопросы по поводу юридического статуса этого органа и его совместимости с ООН. Трамп на это заметил, что Макрон может и не принимать приглашение, если не хочет – "все равно через несколько месяцев он перестанет быть президентом" (выборы президента во Франции только в 2027 году).