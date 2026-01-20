Мэра Звездного городка отправили под домашний арест по делу о взятке

Глава Звездного городка Евгений Баришевский отправлен под домашний арест. Об этом сообщается на официальном портале судов Москвы.

Чиновника подозревают в получении взятки в крупном размере.

В электронной картотеке Тверского суда говорится, что следователь запрашивал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу, но суд отклонил ходатайство.

19 января суд во Владимире приговорил бывшего главу города Дмитрия Наумова к восьми годам колонии за взятку в особо крупном размере. По версии обвинения, Наумов за вознаграждение назначал определенных людей на руководящие посты в муниципальные предприятия, обеспечивал им предоставление льгот и других преференций, ограничивая права других участников ритуального бизнеса.