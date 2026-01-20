Синоптики: аномальные холода в Свердловской области продлятся до 25 января

Синоптики дали прогноз, когда аномальные холода покинут Свердловскую область.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, уже завтра, 21 января, осадки почти прекратятся, а мороз окрепнет. По прогнозам, аномально холодный период в Свердловской области продлится с 21 по 25 января, а в соседней Челябинской области – по 26 января.

"Наиболее суровая погода при морозе -33-38 градусов, местами в Свердловской области до -40-42 градусов, ожидается 22-23 января, а на Южном Урале еще и 24 января", - отметила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

О том, что на Средний Урал придут сильные морозы, стало известно на этой неделе.