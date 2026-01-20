Депутат-коммунист искупался в проруби с плакатом в поддержку гренландских эскимосов. Его вызвали в полицию

Крещенское купание депутата-коммуниста в проруби с плакатом в поддержку Гренландии полиция Чувашии сочла одиночным пикетом и теперь требует от лидера республиканской ячейки КПРФ Александра Андреева объяснений, передает RTVi.

19 января, на православный праздник Крещения Господня, коммунист сфотографировался в купели на Волге с лозунгом "Гренландия, мы с тобой! We are Greenland".

Андреев рассказал, что хотел таким образом "продемонстрировать свою солидарность с трудящимися массами эскимосов в их противостоянии с американским империализмом". Это привлекло внимание пользователей сети. В тот же день депутату республиканского заксобрания позвонили из отдела полиции в Чебоксарах и пригласили "для дачи объяснений, в их понимании, по проведенному пикету".