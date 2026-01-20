"Давайте пообедаем в Париже": Трамп опубликовал личное сообщение от Макрона

Эммануэль Макрон написал личное сообщение Дональду Трампу с предложением провести встречу в Париже, а американский президент опубликовал эту переписку в своем аккаунте в соцсети Truth Social.

В сообщении говорится: "Я не понимаю ваших действий по Гренландии. Давайте попробуем следующее: я могу созвать встречу G7 сразу после форума в Давосе, в четверг. Приглашу в наблюдатели украинцев, датчан, сирийцев, русских. И после этого давайте вместе пообедаем в Париже".

В Елисейском дворце журналистам подтвердили, что сообщение, опубликованное Трампом, подлинное.