Лавров: В НАТО всерьез готовятся к войне с Россией

Заявления европейских лидеров, в том числе генсека НАТО Марка Рютте, говорят о том, что они готовятся к войне против России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Если вы почитаете заявления европейских политиков, лидеров - и та же Кая Каллас, и Урсула Фон дер Ляйен, Мерц, Стармер, Макрон, Рютте, они всерьез готовятся к войне против Российской Федерации, и собственно говоря, этого не скрывают", - сказал Лавров на пресс-конференции.

В конце 2025 года министр обороны Германии Борис Писториус допустил, что в ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией. По его мнению, вооруженный конфликт может произойти в 2029 году. Однако позже Писториус заявил, что не верит в полномасштабную войну между Россией и НАТО. Так он прокомментировал высказывание генсека НАТО Марка Рютте, что альянс должен быть готов к большой войне с РФ.