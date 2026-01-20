20 Января 2026
Происшествия Свердловская область
Фото: Управле­ние Госавтоинспекции ГУ МВД России по Св­ердловской области

На трассе "Екатеринбург – Тюмень", где столкнулись три большегруза, произошло еще одно смертельное ДТП

В свердловской Госавтоинспекции рассказали об очередном ДТП на трассе "Екатеринбург – Тюмень", где минувшим вечером в результате столкновения трех грузовиков погиб один из водителей.

Напомним, авария произошла 19 января на 144-м километре автодороги Р-351 "Екатеринбург – Тюмень" в Камышловском районе. Во время движения столкнулись Peugeot Boxer, Sany и MAN. Водитель последнего получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.

Второе ДТП также произошло с тремя большегрузами, но уже сегодня в 11.30 на 42-м километре. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу и, не справившись с управлением, столкнулся с грузовиком MAN. Сразу после этого, чтобы избежать наезда на уже столкнувшиеся автомобили, следующие за ними большегрузы Daewoo и DAF совершили маневр, в результате которого съехали в кювет.

Водитель ВАЗ-2110 скончался на месте от полученных травм. Пассажир того же автомобиля был доставлен в медицинское учреждение.

На место оперативно прибыли экипажи ДПС, следственно-оперативная группа и другие экстренные службы. По факту ДТП проводится расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.

В связи с проведением мероприятий на месте аварии движение на данном участке дороги в настоящее время организовано в одну полосу.

Госавтоинспекция призывает водителей неукоснительно выполнять указания сотрудников полиции и требования временных знаков, выбирать пониженную скорость и безопасную дистанцию с учетом погодных и дорожных условий, а также строго соблюдать Правила дорожного движения.

Теги: Екатеринбург-Тюмень, ДТП, грузовик


