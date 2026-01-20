СК возбудил дело после отравления детей в аквапарке Екатеринбурга

Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления детей в екатеринбургском аквапарке "Лимпопо".

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, в январе 2026 года в правоохранительные органы поступила информация о заболевании острой кишечной инфекцией несовершеннолетних посетителей аквапарка на улице Щербакова в уральской столице.

"По предварительным данным, заболевание зарегистрировано у пяти детей. По одной из версий следствия, к произошедшему могли привести нарушения в работе объектов общественного питания на территории аквапарка", - отметили в СК.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Сейчас устанавливаются все обстоятельства.

Напомним, что ранее суд на 30 суток прикрыл кафе в аквапарке Екатеринбурга, где отравились дети. После проверки Роспотребнадзора там обнаружены различные нарушения.