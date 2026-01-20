Губернатор Астраханской области встретился с новым руководителем астраханского филиала Морского регистра

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провел рабочую встречу с генеральным директором Российского морского регистра судоходства (РС) Сергеем Куликовым и поздравил Дмитрия Мостовщикова с назначением на должность руководителя регионального филиала РС.

Глава Астраханской области в ходе рабочего диалога отметил уникальный промышленный потенциал Астраханской области в сфере судостроения и судоремонта. На стапелях местных предприятий создаются современные суда транспортного, пассажирского и дноуглубительного флота, а также платформы для освоения шельфа Каспийского моря.

«С Морским регистром судоходства нас связывает давнее тесное партнерство, которое позволяет оперативно решать возникающие вопросы в ходе реализации проектов. Это дает нам возможность выполнять судостроительные заказы быстрее и с высоким качеством», — подчеркнул Игорь Бабушкин.

Губернатор также напомнил, что развитие судостроения приобретает особое значение в контексте ускоренного развития международного транспортного коридора «Север–Юг» и поставленной Президентом России задачи по укреплению технологического суверенитета страны.