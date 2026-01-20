20 Января 2026
Общество Хабаровский край
Фото: t.me/kravchuk_official

Сергей Кравчук: Капремонт школ - это полная перезагрузка образовательного пространства Хабаровска

"Проверил ход работ капитального ремонта в двух школах Индустриального района. Это полная перезагрузка образовательного пространства, которая проводится по президентской программе «Молодежь и дети», - сообщил в своем телеграмм-канале мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Глава города лично  проинспектировал, как идет капитальный ремонт школ № 87 и № 70. 

(2026)|Фото: t.me/kravchuk_official

(2026)|Фото: t.me/kravchuk_official

В школе № 87 имени летчика-спасателя челюскинцев А. П. Светогорова, которая находится в Иртышском проезде, 6 проводится ремонт в рамках президентской программы «Модернизация школьных систем образования». Общая сумма финансирования, выделенная на капитальный ремонт, превышает 143 миллиона рублей. Основная нагрузка легла на краевой бюджет, предоставивший 123,3 миллиона рублей, еще 20,6 миллиона рублей – из городского бюджета.

На данный момент строители ведут демонтаж стен, полов и вентиляционных коробов, а также обновляют систему теплоснабжения. В спортивном зале уже завершили оштукатуривание стен и потолков. Срок сдачи объекта по договору — 8 ноября 2026 года.

(2026)|Фото: t.me/kravchuk_official

Однако мэр Хабаровска Сергей Кравчук попросил подрядчика ускориться и сдать в эксплуатацию школу к началу учебного года. Подрядчик обещал увеличить количество рабочих на ремонтной площадке и приложить все усилия для досрочного завершения работ.

(2026)|Фото: t.me/kravchuk_official

«Этот объект очень важен. Капитальный ремонт здесь проводится по президентской программе. Его мы должны выполнить качественно, чтобы улучшать условия для обучения наших детей и в дальнейшем продолжить практику по привлечению федеральных средств на модернизацию учебных заведений», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

В школе № 70, которая находится на улице Ворошилова, 55, общая стоимость работ составляет 115,9 миллиона рублей. Финансирование полностью взял на себя муниципальный бюджет. Директор общеобразовательного учреждения Николай Суханов доложил главе города, что работы на объекте идут по графику. По условиям контракта, завершить ремонт школы № 70 необходимо к 30 июня этого года.

(2026)|Фото: t.me/kravchuk_official

В ходе рабочей поездки мэр Хабаровска Сергей Кравчук подчеркнул стратегическую значимость обновления учебных заведений в краевой столице.

«Капитальный ремонт школ — это полная перезагрузка образовательного пространства. Мы полностью меняем инженерные системы — от водоснабжения до пожарной сигнализации и видеонаблюдения, делаем перепланировку, закупаем новое оборудование. Важно, что в школе № 87 мы используем возможности федеральной программы, инициированной нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, а школу № 70 обновляем за счет городских средств. Я поставил задачу подрядчикам: работать качественно и, по возможности, с опережением графиков, чтобы ребята как можно быстрее вернулись в свои родные классы, которые станут современными, светлыми и безопасными», — прокомментировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Теги: сергей кравчук, мэр хабаровска, капитальный ремонт, образовательные учреждения, финансирование


