Вымирание ускоряется. В Китае исторический антирекорд по депопуляции

20 Января 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Доктрина Трампа в действии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество За рубежом
Фото: Накануне.RU

Вымирание ускоряется. В Китае исторический антирекорд по депопуляции

В 2025 году "естественная" убыль населения Китая поставила исторический антирекорд - минус 3,4 млн человек. В стране за год родилось 7,9 млн человек, умерло - 11,3 млн. Такие данные опубликовало Государственное статистическое управления Китая, свидетельствуя о нарастании демографической катастрофы в стране, которая только начинает разворачиваться.
Читайте также:

В 2024 году убыль составила 1,4 млн человек, при этом рождаемость была более 9,5 млн, а смертность - почти 11 млн. То есть всего за год убыль населения возросла в 2,5 раза. Этот процесс предопределен в Китае на ближайшие десятилетия, но поражает скорость падения рождаемости. Всего за год она упала на 17%, притом что численность женщин детородного возраста за один год не может сократиться так сильно. Значит, дело в падении суммарного коэффициента рождаемости (СКР), то есть на одну женщину. Если по последним данным он был около 1,0, то теперь, насколько можно его оценить, опустился еще ниже.

До конца 2010-х СКР в Китае держался на уровне 1,6-1,7. Жесточайшие ковидные ограничения в 2020-2021 гг. резко ускорили падение рождаемости почти в полтора раза, что ускорило наступление депопуляции. Если предыдущие демографические прогнозы относили начало этого процесса к концу 2020-х или к 2030-м годам и прогнозировали очень медленное его развитие, то последние годы все происходит ускоренно. В том числе демографическая структура Китая предопределяет увеличение ежегодной убыли населения до 15-20 млн человек уже в ближайшие 10-15 лет.

К концу века в Китае будет жить не более 500 мнл человек, в основном пожилых, и это еще при небольшом росте рождаемости, а к 2100 году трудоспособное население Китая сократится в 5 раз. В 2070-х число китайцев в возрасте 65 лет и старше превысит численность трудоспособных. В то время как сейчас на одного китайца 65+ пока еще приходится пять трудоспособных. Таковы следствия многолетней политики подавления рождаемости "одна семья - один ребенок", которую Китай отменил безнадежно поздно и сильно запоздал с разрешением иметь сколько угодно детей.

В XXI веке демографическая катастрофа Китая станет самой масштабной во всем мире. За 70 лет в Китае исчезнет почти миллиард человек. Никаких предпосылок к изменению динамики нет как в Китае, так и в мире. Попытки властей Китая что-то изменить безрезультатны.

Теги: Китай, население, демография


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети