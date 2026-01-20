Вымирание ускоряется. В Китае исторический антирекорд по депопуляции

В 2025 году "естественная" убыль населения Китая поставила исторический антирекорд - минус 3,4 млн человек. В стране за год родилось 7,9 млн человек, умерло - 11,3 млн. Такие данные опубликовало Государственное статистическое управления Китая, свидетельствуя о нарастании демографической катастрофы в стране, которая только начинает разворачиваться.

В 2024 году убыль составила 1,4 млн человек, при этом рождаемость была более 9,5 млн, а смертность - почти 11 млн. То есть всего за год убыль населения возросла в 2,5 раза. Этот процесс предопределен в Китае на ближайшие десятилетия, но поражает скорость падения рождаемости. Всего за год она упала на 17%, притом что численность женщин детородного возраста за один год не может сократиться так сильно. Значит, дело в падении суммарного коэффициента рождаемости (СКР), то есть на одну женщину. Если по последним данным он был около 1,0, то теперь, насколько можно его оценить, опустился еще ниже.

До конца 2010-х СКР в Китае держался на уровне 1,6-1,7. Жесточайшие ковидные ограничения в 2020-2021 гг. резко ускорили падение рождаемости почти в полтора раза, что ускорило наступление депопуляции. Если предыдущие демографические прогнозы относили начало этого процесса к концу 2020-х или к 2030-м годам и прогнозировали очень медленное его развитие, то последние годы все происходит ускоренно. В том числе демографическая структура Китая предопределяет увеличение ежегодной убыли населения до 15-20 млн человек уже в ближайшие 10-15 лет.

К концу века в Китае будет жить не более 500 мнл человек, в основном пожилых, и это еще при небольшом росте рождаемости, а к 2100 году трудоспособное население Китая сократится в 5 раз. В 2070-х число китайцев в возрасте 65 лет и старше превысит численность трудоспособных. В то время как сейчас на одного китайца 65+ пока еще приходится пять трудоспособных. Таковы следствия многолетней политики подавления рождаемости "одна семья - один ребенок", которую Китай отменил безнадежно поздно и сильно запоздал с разрешением иметь сколько угодно детей.

В XXI веке демографическая катастрофа Китая станет самой масштабной во всем мире. За 70 лет в Китае исчезнет почти миллиард человек. Никаких предпосылок к изменению динамики нет как в Китае, так и в мире. Попытки властей Китая что-то изменить безрезультатны.