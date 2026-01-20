Бастрыкин поручил возбудить дело из-за ожога, полученного пациенткой тюменской больницы

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за ожога, полученного пациенткой в Областной клинической больнице №2 в Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

В декабре прошлого года женщина после операции была переведена в палату и получила сильнейший ожог от соприкосновения с батареей. Боли пострадавшая не чувствовала, так как отхода от наркоза. Несмотря на серьезную травму, пациентку выписали. В настоящее время пострадавшая нуждается в операции.

В СУ СК России по Тюменской области организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову возбудить уголовное дело и доложить о предварительных и окончательных результатах его расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.