СМИ: НАТО ограничило США доступ к разведданным из-за Гренландии

Страны НАТО отказываются от обмена разведывательной информацией с Вашингтоном из-за ситуации с Гренландией, пишет британская газета The i Paper со ссылкой на источники.

По информации издания, альянс опасается, что информация попадет к президенту США Дональду Трампу и будет использоваться для попытки захвата территории. Отмечается также, что Великобритания намерена "удвоить усилия" и укрепить партнерство со странами ЕС в сфере обороны.

Ранее сообщалось, что британцы призывают Европу сопротивляться США по вопросу Гренландии, поскольку захват острова усилит США, что не нравится британской короне. Так, подчиняющаяся британскому монарху Канада окажется в окружении территорий, управляемых США, даже если Гренландия не станет американским штатом, а получит статус управляемой территории вроде Пуэрто-Рико. Накануне премьер-министр Британии Кир Стармер в экстренном обращении к нации заявил, что судьбу Гренландии должны решать жители острова и Дания.