В ЦПКиО Екатеринбурга снова закрыли каток и горку из-за холодов

Парк им. Маяковского в Екатеринбурге снова закрывает зимние локации из-за морозов. Об этом сообщает пресс-служба ЦПКиО.

С 21 по 23 января включительно для горожан будут недоступны: каток "Северное Сияние", лыжная база, аттракционы и горка Т-Банк, а также Фестиваль гигантских фонарей.

"Мы внимательно следим за прогнозом погоды. Утепляйтесь на прогулки, чтобы не замёрзнуть - сам парк открыт каждый день вне зависимости от погоды с 06.00 до 00.00", - говорится в сообщении.

Напомним, что 12 января ЦПКиО уже закрывал из-за холодов каток и горку Т-Банк. На этой неделе синоптики также прогнозируют сильные морозы - вплоть до минус 43 градусов.