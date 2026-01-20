СРЗП предлагает женщинам с ребенком на Крайнем Севере дать право на досрочную пенсию

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" внесли законопроект, которым предлагается предоставить право на досрочную пенсию женщинам в 50 лет с одним ребенком при наличии страхового стажа не менее 20 лет и работы на Крайнем Севере не менее 12 лет либо не менее 17 лет — в приравненных к нему местностях.

Они отмечают, что нынешние нормы, что северянкам нужно иметь двоих детей для досрочной пенсии, не учитывают реалий. В районах Крайнего Севера рождаемость еще ниже, чем в среднем по стране, - чуть более одного ребенка. Это обусловлено тяжелыми климатическими и иными условиями, считают авторы. Поэтому нужно учесть этот факт и снизить требования к женщинам для досрочной пенсии на Севере. Льгота должна исходить из самого факта материнства и продолжительного трудового вклада в экономику Севера, а не из количества детей, говорится в пояснительной записке.

Численность населения районов Крайнего Севера с 2013 по 2023 год сократилась более чем на 18%. Районы Крайнего Севера и приравненные к ним регионы занимают около 12 млн квадратных километров, или около 70% территории России. В них проживает не более 10 млн человек, или менее 7% населения России.



