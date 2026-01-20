Украина не способна вернуть "границы 1991 года" - экс-спикер Рады

Украина не в состоянии вернуть "границы 1991 года", заявил депутат и экс-спикер Рады Дмитрий Разумков.

Он обратил внимание, что даже Зеленский давно не говорит про эти мифические границы (которые существовали только на бумаге). А ведь это было главной целью военного конфликта, которую он ставил.

"Я глубоко убежден, <…> что невозможно вернуть эти территории сегодня военным путем. Нам это с вами может нравится, может не нравится, но объективная реальность такова", — подытожил Разумков.

Границы УССР и РСФСР были произвольно проведены лишь в 1920-х, когда русские исторические земли оказались в составе УССР.

Накануне депутат также выразил сомнение, что ВСУ смогут наступать, как пообещал главком Сырский. Эти заявления делаются для пиара, уверен он. А суммарные потери ВСУ превысили миллион человек убитыми и ранеными.

В начале прошлого года он заявил, что Зеленский боится народа и установил режим диктатуры, прикрываясь военным положением. А люди видят отношение к ним и, когда военное положение отменят, начнут не возвращаться, а уезжать, потому что в такой стране жить никому не хочется.