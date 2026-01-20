20 Января 2026
Экономика В бывшем СССР
Фото: Накануне.ru

Суда все чаще отказываются заходить в украинские порты

С начала года суда все чаще отказываются заходить в морские порты Одесской области из-за ответных ударов ВС РФ, заявила Украинская зерновая ассоциация.

Это происходит в условиях ударов по портовой инфраструктуре и все более частых повреждений торговых судов, поэтому судовладельцы просто приостанавливают заходы в украинские глубоководные порты, ожидая деэскалации. Еще совсем недавно было немало твердых предложений от судов типа Handysize для перевозки украинского зерна. Однако настроения на рынке сильно изменились, а судовладельцы стали более осторожными и не хотят рисковать, признает организация. При этом перевозка зерна по Дунаю продолжается в прежних объемах.

Как сообщало недавно агентство Reuters, ссылаясь на данные Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины, украинский экспорт продовольствия существенно снизился. Для Украины это очень важно, так как страна является одним из крупнейших в мире экспортеров пшеницы и кукурузы и крупнейшим экспортером подсолнечного масла. Но удары по портам, используемым в интересах ВСУ, снизили экспортные возможности правящего режима.

"Некоторые трейдеры допускают невыполнение обязательств по поставкам пшеницы, а некоторые контракты переносятся на январь из-за недостаточной пропускной способности портов", — говорилось накануне нового года. В январе ситуация не улучшилась.

Украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук отмечает, что ситуация в Одесской области очень сложная. По сути, Одесса — это единственный относительно безопасный крупный порт, который работает. Но ответные удары ВС РФ по портам и энергетике снижают и без того не очень большую его пропускную способность. По его словам, энергосистема в Одесской области всегда была слабой, а сейчас эта проблема еще острее.

Недавно агенство Bloomberg сообщило, что в ответ на атаки ВСУ на черноморские города России российская армия усилила удары по украинской портовой инфраструктуре, что повлияло на экспорт зерна с Украины.

Теги: украина, зерно, порты


