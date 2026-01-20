20 Января 2026
Общество Приволжский ФО За рубежом Пермский край
Фото: &quot;Уралхим&quot;

Группа "Уралхим" передала в Бангладеш гуманитарную партию удобрения объемом 30 000 тонн 

Группа "Уралхим" передала 30 000 тонн хлористого калия в виде благотворительной поставки Республике Бангладеш на официальной церемонии, состоявшейся 19 января в столице страны, городе Дакке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

В мероприятии приняли участие советник временного правительства Бангладеш, курирующий министерство сельского хозяйства, Мухаммед Джахангир Алам Чоудхури, посол России в Бангладеш Александр Хозин и представители Группы "Уралхим".

Доставка удобрения, ранее хранившегося в Латвии, была реализована при содействии Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, которая зафрахтовала судно для транспортировки партии. По аналогии с предыдущими гуманитарными отправками, Группа "Уралхим" покрыла транспортные и иные расходы.

Данная партия является седьмой благотворительной поставкой Группы "Уралхим" развивающимся странам. C конца 2022 года Группа безвозмездно направила порядка 220 000 тонн минеральных удобрений государствам, столкнувшимся с острой нехваткой продовольствия. Почти 200 000 тонн из этого объема были доставлены на судах, зафрахтованных ВПП, из портов и складов на территории Европейского Союза — в Малави, Кению, Нигерию, Зимбабве, Шри-Ланку и теперь в Бангладеш.

Благотворительные поставки Группы "Уралхим" направлены на нивелирование последствий беспрецедентного глобального продовольственного кризиса и предотвращение потерь урожая в странах, подверженных рискам голода. Данная инициатива также способствует реализации Цели №2 ООН в области устойчивого развития — "Ликвидация голода, достижение продовольственной безопасности и улучшение питания, а также содействие устойчивому сельскому хозяйству".

"Минеральные удобрения являются основой продовольственной безопасности, поскольку они позволяют обеспечить стабильную и высокую урожайность сельскохозяйственных культур. Являясь одним из ведущих мировых производителей и поставщиков минеральных удобрений и компанией с амбициозной миссией помочь искоренить голод, мы осознаем свою особую роль в поддержке продовольственной безопасности в наиболее уязвимых регионах планеты. Мы рады, что гуманитарная партия наших калийных удобрений прибыла в Бангладеш и теперь поможет местным фермерам собрать богатый урожай", - заявил гендиректор "Уралхим" Дмитрий Коняев.

Группа "Уралхим" — один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции. Совокупные производственные мощности Группы составляют около 25 млн тонн. Среди ключевых активов — ведущие российские компании АО "ОХК "Уралхим", ПАО "Уралкалий" и АО "ТОАЗ". Численность персонала Группы "Уралхим" составляет более 38 000 человек.

Теги: Уралхим, удобрение, Бангладеш, гуманитарная партия


