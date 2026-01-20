Дания перебросила в Гренландию сотню военных

Дания перебросила в Гренландию более сотни военнослужащих на фоне возрастающего "интереса" США к острову, сообщает датский телеканал TV2. В Минобороны королевства переброску войск назвали "существенным вкладом" в оборону Гренландии, но при этом добавили, что усиление не связано с заявлениями Дональда Трампа.

"Мое внимание сосредоточено не на США, совсем нет. Мое внимание сосредоточено на России", - заявил еще на прошлой неделе командующий арктическими войсками Дании генерал-майор Серен Андерсен.

Военные, дислоцированные в столице Гренландии – городе Нууке – а также в гороле Кангерлуссуак на западе острова, примут участия в военных учениях НАТО "Арктическая выносливость".

Начальник штаба датской армии Петер Бойсен заявил, что ожидает продолжения военных учений в Гренландии на "более постоянной" основе.