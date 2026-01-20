В крещенских купаниях в Екатеринбурге приняли участие более 4 тысяч человек

Более 4 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях на территории Екатеринбурга. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов.

Как рассказал сегодня мэр в своем Telegram-канале, всего на крещение в уральской столице было обустроено семь купелей и один чан. На площадках дежурили спасатели, сотрудники полиции и медики.

"Все прошло без происшествий. Благодарю специалистов, которые отвечали за безопасность и комфорт наших граждан", - отметил Орлов.

Напомним, что на прошлой неделе Роспотребнадзор проверил крещенские купели Екатеринбурга, и одобрение ведомства получили не все из них.