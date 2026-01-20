20 Января 2026
Наука и техника В России
Фото: Накануне.RU

Земля оказалась в эпицентре геомагнитного шторма - мощнейшего в XXI веке

Этой ночью геомагнитный шторм прошел через первый пик. Сейчас завершается его первая импульсная фаза. Скорость солнечного ветра стабилизировалась на уровне 900 км/с, что превышает обычную в два с половиной – три раза, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии (XRAS) ИКИ РАН.

"Сохраняются очень, примерно 10-кратно повышенные значения индукции магнитного поля около Земли. При этом оба параметра снизились примерно в два раза по сравнению с моментом удара, когда находились на попросту неадекватном уровне и из "невероятных" перешли в область экстремально сильных, но всё же реальных значений", - комментируют астрофизики происходящее.

По расчетам ученых, если существующая тенденция быстрой смены знака магнитного поля продолжится, то через несколько часов можно ждать второго сильного геомагнитного всплеска "с возвращением индексов на уровень как минимум G4 и новой попыткой штурма G5".

"Ночной пик остановился на уровне G4.7, чему способствовала как раз "неправильная" ориентация магнитного поля, которая сейчас меняется на "правильную" и вместо того, чтобы подавлять геомагнитное событие, начнет его разгонять", - поясняют в лаборатории.

Шторм будет продолжаться не менее сутки, а полная стабилизация произойдет не ранее, чем через 2-3 суток.

"Ночью над территорией страны и европейской части континента прошли исключительно сильные (одни из наиболее мощных в 21 веке) полярные сияния, нижняя граница которых опускалась до широты около 40 градусов. Предстоящей ночью возможно повторение события, хотя и с несколько меньшей мощностью", - отметили астрофизики.

Теги: магнитная буря, северное сияние


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

