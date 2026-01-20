На Дальнем Востоке в аварии погибли трое

В Ванинском районе Хабаровского края произошла авария, в результате которой погибли несколько человек.

Сегодня утром на 34 км автодороги Советская Гавань – Ванино" "Тойоту Камри" занесло, когда машина двигалась со стороны Октябрьского в сторону Ванино. В результате автомобиль столкнулся с ехавшей по другой полосе "Тойотой Приус".

Водитель "Тойоты Камри" и два его пассажира умерли на месте. В "Тойоте Приус" ехали пятеро людей, все пострадали, сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края.