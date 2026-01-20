В Калининградской области могут начать производство овощей
В Калининградской области может появиться тепличный комплекс, в котором будут производить овощи закрытого грунта.
Производство может запустить один из крупнейших российских производителей овощей закрытого грунта, ГК "Рост". Регион слабо обеспечен овощами, а путь поставок из других регионов России сложен.
При этом инвесторы также могут сделать ставку на выращивание цветов: Калининград остается ключевым хабом по их импорту в Россию, пишет "Ъ".