В Калининградской области могут начать производство овощей

В Калининградской области может появиться тепличный комплекс, в котором будут производить овощи закрытого грунта.

Производство может запустить один из крупнейших российских производителей овощей закрытого грунта, ГК "Рост". Регион слабо обеспечен овощами, а путь поставок из других регионов России сложен.

При этом инвесторы также могут сделать ставку на выращивание цветов: Калининград остается ключевым хабом по их импорту в Россию, пишет "Ъ".