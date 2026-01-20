ЦБ РФ предложил запретить производство предметов, схожих внешне с деньгами

Банк России выступил с инициативой о полном запрете на производство и продажу предметов, имитирующих внешний вид отечественных банкнот и монет.

Соответствующие поправки разрабатываются в рамках "Основных направлений развития наличного денежного обращения на 2026–2030 годы", сказано на сайте регулятора. Такие "банкнотоподобные" изделия, включая импортные сувениры, активно распространяются и нередко используются мошенниками для обмана граждан.

Запрет призван защитить граждан и поддержать "чистоту" наличного оборота. Параллельно ЦБ анонсировал модернизацию банкнот номиналом 500, 50 и 10 рублей, которая запланирована на 2026-2028 годы. Купюры получат обновленный дизайн и улучшенные защитные элементы.

Ранее Центральный банк России представил обновленный дизайн купюры номиналом в 1 тысячу рублей. На ней изображена Никольская башня Нижегородского кремля, на оборотной стороне – Саратовский автомобильный мост, судно на подводных крыльях "Метеор" и Дворец земледельцев в Казани.