Путин поддержал создание в России штаба по ИИ

Президент России Владимир Путин одобрил создание национального штаба по искусственному интеллекту (ИИ).

Он будет работать как межведомственная комиссия при главе государства. Сопредседателями комиссии станут вице-премьер Дмитрий Григоренко и помощник президента Максим Орешкин. В состав также войдут руководители ключевых министерств (экономики, финансов, цифрового развития и др.) и представители силовых ведомств.

Цель новой структуры — преодолеть межведомственные барьеры и ускорить внедрение ИИ, особенно в силовом блоке. К 1 июля комиссия должна разработать национальный план внедрения генеративного ИИ. В её задачи войдут координация разработок, утверждение показателей и решение системных проблем, сообщает "Коммерсант".

Технологическая революция меняет привычный уклад жизни — от школьных классов до заводских цехов. Искусственный интеллект и робототехника ставят под вопрос будущее многих профессий. В России же эта тема звучит особенно тревожно: эксперты предупреждают, что без стремительного развития отрасли страна может столкнуться с серьезными вызовами в сфере национальной безопасности.