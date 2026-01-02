МО России: Армия не наносила удара по Харькову

В российском военном министерстве высказались о якобы нанесённом армией 2 января удара по Харькову. Военные отметили, что информация об этом не соответствует действительности.

Вооруженные Силы РФ не планировали и не наносили ударов с применением ракетного оружия или авиационных средств поражения в черте Харькова. Исходя из опубликованных украинскими информационными ресурсами видеоматериалов очевидцев, эпицентр взрыва располагался в торговом центре "Персона" по адресу улица Олеся Гончара, 2.

На опубликованных видеокадрах за несколько секунд до взрыва в здании зафиксировано сильное задымление неизвестного происхождения, что свидетельствует о том, что в торговом центре "Персона" с высокой вероятностью произошла детонация хранившихся там боеприпасов ВСУ. Заявления киевского режима о якобы "российском ударе по Харькову" имеют целью отвлечь внимание международной общественности от совершенного ВСУ в ночь на 1 января жестокого теракта против мирного населения в Хорлах Херсонской области, сообщает Минобороны России.