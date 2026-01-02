До 28 выросло количество жертв атаки на Хорлы

Вновь выросло количество жертв атаки на херсонское село Хорлы.

В больницах Крыма находятся 14 человек, пострадавших в результате удара ВСУ. Пятеро детей лечатся в Республиканской детской клинической больнице, семь взрослых – в Симферопольская клинической больнице скорой медицинской помощи N6 и два пациента – в Республиканской клинической больнице имени Семашко.

Два пациента находятся в тяжелом состоянии (взрослый и ребенок), остальные пострадавшие в состоянии средней степени тяжести. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь. Спасти женщину, ранее госпитализированную в Джанкойскую центральную районную больницу, не удалось, сообщает Минздрав Крыма. Она стала 28-й жертвой трагедии.

В новогоднюю ночь беспилотники атаковали гостиницу и кафе на побережье Черного моря, в селе Хорлы Херсонской области. На месте сперва отработал дрон-разведчик, а затем произошел налёт трех БПЛА, один из которых был заряжен зажигательной смесью. Множество людей сгорели заживо. Погибли десятки людей. Возбуждено дело о теракте. 2 и 3 января в Херсонской области объявлены траурными днями.