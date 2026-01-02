Армия России ответила на атаки ВСУ на гражданские объекты в России

В Минобороны России сообщили о том, что в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам России её армия с 27 декабря 2025 по 2 января 2026 гг. нанесла ответные массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

Поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, цеха сборки по производству комплектующих для ракетных двигателей, места производства ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и подготовки их к запуску, склады боеприпасов и горючего, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наёмников.

В новогоднюю ночь беспилотники атаковали гостиницу и кафе на побережье Черного моря, в селе Хорлы Херсонской области. На месте сперва отработал дрон-разведчик, а затем произошел налёт трех БПЛА, один из которых был заряжен зажигательной смесью. Множество людей сгорели заживо. Погибли десятки людей. Возбуждено дело о теракте. 2 и 3 января в Херсонской области объявлены траурными днями.