В Финляндии сообщили, что перевозило задержанное грузовое судно с россиянами среди членов экипажа

В Финляндии сообщили, что перевозило следовавшее из Петербурга и задержанное 31 декабря 2025 г. судно Fitburg.

На борту была конструкционная сталь "российского происхождения". Груз может подпадать под антироссийские санкции Евросоюза, поскольку ввоз подобных товаров на территорию ЕС запрещён, приводит РБК данные Euractiv, ссылающегося на заявление таможенной службы Финляндии.

31 декабря стало известно, что Финляндия задержала грузовое судно Fitburg. В экипаж судна входили граждане России, Казахстана, Грузии и Азербайджана.