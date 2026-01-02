В Москве подорожал проезд в общественном транспорте

С сегодняшнего дня, 2 января, в Москве стал дороже проезд в общественном транспорте.

Средний рост тарифа составил 11%. Средства от индексации пойдут на компенсацию роста стоимости электроэнергии, топлива и инфляции. Самым выгодным способом остаётся оплата по биометрии – 71 руб., что на 4 руб. дешевле оплаты "Тройкой" и на 12 при оплате картой, пишет РБК.

В столице России действует разветвлённая сеть метрополитена. С его помощью можно добраться даже до аэропорта Внуково.