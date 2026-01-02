В Чувашии на трассе погибли трое

На трассе в Чувашии произошла авария, в результате которой погибли три человека. Есть также пострадавшие.

Дело было вечером 1 января на 87 км дороги Цивильск – Ульяновск», возле деревни Маяк. По первоначальной информации, лишенный прав 50-летний водитель "Киа Рио" вывел машину на "встречку" (со слов очевидцев, не справился с управлением). В результате машина столкнулась с ехавшим навстречу "Фордом Фьюжен".

Погибли водитель "Киа" и "Форда" (37 лет), а также семимесячный мальчик, ехавший на руках матери в "Форде". Ещё четверо людей пострадали, сообщает Госавтоинспекция Чувашии.