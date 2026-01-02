02 Января 2026
О реформе НДС и патентов

Фото: Накануне.RU

В Демпартии США призывают Зеленского не соглашаться на мирный план Трампа

Зеленский ни за что не должен соглашаться на мирный план президента США Дональда Трампа. К этому его призывает бывший советник по безопасности вице-президента Камалы Харрис Филипп Гордон. Он прямо пишет об этом на страницах подконтрольной демократам The New York Times.
Он считает, что Трамп обманывает Киев, предлагая такие гарантии безопасности, которые он не будет соблюдать. Они сводятся к тому, что Украина не становится членом НАТО, но получает гарантии, аналогичные знаменитой статье 5 устава НАТО. И в этом самая главная хитрость, потому что в проекте соглашения говорится, что гарантии США относятся к случаю "значительного и продолжительного" вторжения России. А значит, всегда будут основания считать, что вторжение еще недостаточно значительное и продолжительное, чтобы чтобы применить гарантии безопасности.

Накануне.RU обращало , что даже статья 5 устава НАТО не обязывает страны альянса воевать за другую страну. Члены блока лишь считают, что "вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них... окажет помощь... путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы". То есть странам дается полная свобода выбора, как реагировать даже на нападение на страну-члена НАТО.

На самом деле Трамп не имеет ни малейшего желания вступать в военное противостояние с Россией. А после возвращения в Белый дом он значительно сократил военную и финансовую поддержку Украины, переживает Гордон. Он считает, что Зеленскому нельзя поддаваться на эти обещания и отказываться от российских территорий, которые он пока удерживает. Фактически в Демпартии призывают Зеленского воевать дальше и добиваться кражи замороженных российских активов и новых поставок оружия. Этим призывом Гордон и заканчивает свою статью.

