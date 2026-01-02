В Сибири на складе Wildberries рухнула крыша
В Кемеровской области, в городе Юрга, на складе Wildberries рухнула крыша.
Площадь уточняется. Есть пострадавшие, сообщили ТАСС в экстренных службах.
Склад открыт конце 2025 г.
13:20 мск.В Финляндии сообщили, что перевозило задержанное грузовое судно с россиянами среди членов экипажа
12:35 мск.В Москве подорожал проезд в общественном транспорте
12:27 мск.ИИ "решил", что СССР распался в 1992 году
12:20 мск.В Чувашии на трассе погибли трое
11:40 мск."Задержание в Польше археолога Бутягина за работу в Крыму - нетипичный для ЕС шаг"
11:20 мск.Сальдо назвал возможных исполнителей атаки на Хорлы
10:45 мск.В Демпартии США призывают Зеленского не соглашаться на мирный план Трампа
10:40 мск.В России полицейские назвали фразы мошенников, выманивающих код от "Госуслуг"
10:25 мск.Украина никогда не станет членом НАТО - минобороны Словакии
10:10 мск.В Сибири на складе Wildberries рухнула крыша
09:50 мск.В России резко вырос спрос на зимнюю одежду
09:26 мск.Свердловская полиция не допустила ЧП на праздничных площадках в новогоднюю ночь
09:11 мск.Выросло количество жертв атаки ВСУ на херсонскую гостиницу
Вчера 21:02 мск.ПВО отражает массированный налет БПЛА на Москву
Вчера 20:58 мск.Сальдо доложил Путину о трагедии, произошедшей в новогоднюю ночь в Хорлах
Вчера 19:34 мск.10 пострадавших при налете на херсонскую гостиницу в новогоднюю ночь находятся в больницах Крыма
Вчера 19:08 мск."Взял ключи без спроса". Подробности трагедии во время подростковой вечеринки в Свердловской области
Вчера 17:01 мск.Тысячи жителей Кубани остаются без света и тепла после аномальных снегопадов
