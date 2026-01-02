Свердловская полиция не допустила ЧП на праздничных площадках в новогоднюю ночь

31 декабря на территории 10 населенных пунктов Свердловской области состоялось 14 мероприятий, посвященных празднованию Нового года, в них приняли участие порядка 22 тыс. человек.

Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых. По его сведениям, праздничные гуляния прошли также на территории 55 ледовых городков в 40 муниципалитетах. В них участвовали около 19 тыс. человек.

"В охране общественного порядка на всех праздничных площадках были задействованы 452 сотрудника полиции. Традиционную помощь представителям МВД оказывали наши боевые коллеги из Росгвардии, а также наши постоянные помощники из частных объединений правоохранительной направленности, члены ДНД и казаки. На случай осложнения оперативной обстановки имелся резерв сил и средств. С поставленной задачей стражи порядка справились в полном объёме. Чрезвычайных происшествий и иных криминальных инцидентов на праздничных площадках не допущено", - прокомментировал полковник Горелых.

Он добавил, что свердловский гарнизон полиции до окончания новогодних каникул продолжит работать в режиме повышенной оперативной готовности. В региональном главке МВД работает круглосуточный телефон доверия (343) 358-71-61.