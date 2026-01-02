Выросло количество жертв атаки ВСУ на херсонскую гостиницу

Стало больше жертв атаки ВСУ на херсонскую гостиницу.

Погибли 27 человек, включая двух несовершеннолетних. В больницы доставлен 31 человек, в том числе пятеро детей, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Ранее сообщалось о 24 погибших.

В новогоднюю ночь беспилотники атаковали гостиницу и кафе на побережье Черного моря, в селе Хорлы Херсонской области. На месте сперва отработал дрон-разведчик, а затем произошел налёт трех БПЛА, один из которых был заряжен зажигательной смесью. Множество людей сгорели заживо. Пострадали не менее 50 человек. Возбуждено дело о теракте. 2 и 3 января в Херсонской области объявлены траурными днями.