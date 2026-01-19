Трамп уклонился от ответа на вопрос о захвате Гренландии

Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос журналиста о том, собирается ли осуществить силовой захват Гренландии.

"Без комментариев", - приводит ТАСС ответ Трампа.

Ранее Трамп заявил о введении Соединёнными Штатами Америки пошлин для различных стран Старого света. Пошлина вводится на все товары, направляемые в США из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Соединённого Королевства, Нидерландов и Финляндии. С 1 февраля 2026 г. она составит 10%, с 1 июня – 25%, написал Трамп в Truth Social. Эти пошлины будут взимать до тех пор, пока не пройдёт сделка по приобретению Гренландии, отметил Трамп. При этом, по мнению лидера США, создаваемая Вашингтоном система ПРО "Золотой купол" будет эффективна только в случае присоединения Гренландии к США.