Разбившийся в Прикамье вертолет вылетел из родного села погибшего пилота

Вертолет Robison R44, в результате крушения которого погибли пермский миллионер, учредитель крупной транспортной компании "Таттранском" Ильяс Гимадутдинов и начальник автомобильной колонны этой же фирмы Эльмир Коняков, вылетел в свой последний полет из населенного пункта Елпачиха Бардымского округа. В качестве места возвращения также указана Елпачиха.

Об этом говорится на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Ранее сообщалось, что полет Robinson R44 Raven, принадлежащий "ТТК", не был согласован. Он зацепился за тросы на территории базы отдыха Ашатли-парк и разбился. Инцидент произошел 7 января.

"Ъ" сообщает, что в качестве основной версии рассматривается ошибка пилотирования.

По данным издания, Елпачиха — родное село Ильяса Гимадутдинова. Там же зарегистрирована принадлежавшая ему транспортная компания "Таттранском". Посадочная площадка или вертодром в базах открытых сервисов для подготовки к полетам на территории или в окрестностях села не обозначены.