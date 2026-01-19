19 Января 2026
Здравоохранение Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюменской области девушка случайно проглотила зубную щетку

В Тюменской области 19-летняя девушка во время чистки зубов неожиданно проглотила зубную щетку целиком, сообщили Накануне.RU в региональном департаменте здравоохранения.

О произошедшем девушка сообщила матери, пожаловавшись на тяжесть в желудке. Женщина немедленно вызвала "скорую". Прибывшие медики осмотрели пациентку - во рту щетку не обнаружили. При осмотре медики отметили, что живот девушки мягкий, однако пациентка чувствовала боль в верхней части живота.

Фельдшеры предварительно диагностировали инородное тело желудочно-кишечного тракта и в стабильном состоянии транспортировали пациентку в больницу.

"Во многих случаях проглоченные предметы выходят из организма естественным путем, но те, что задерживаются, создают риск осложнений. Крайне опасными считаются инородные тела с острыми, режущими или неровными краями, батарейки и магнитные предметы. Они могут проколоть или порвать стенки пищевода, желудка или кишечника, вызвать ожоги с последующей перфорацией. Это приводит к внутреннему кровотечению, перитониту, а также является причиной возникновения кишечной непроходимости, что требует экстренного хирургического вмешательства. Поэтому важна своевременная и профессиональная диагностика", - прокомментировала фельдшер бригады скорой медицинской помощи Наталья Жарикова.

