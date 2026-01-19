19 Января 2026
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Стоимость развязки у "Калины" увеличилась до 9,88 миллиарда рублей

Стоимость работ по строительству развязки у концерна "Калина" в Екатеринбурге увеличилась до 9 млрд 88 млн 269 тыс. 40 рублей. Такие данные содержатся в обновленной карточке госконтракта.

Там также указывается, что завершить все работы подрядчик должен до декабря 2027 года. При этом, стоит отметить, что власти неоднократно заявляли о скорой сдаче объекта в эксплуатацию. В последний раз - в ноябре 2025-го губернатор Денис Паслер сообщил, что развязку планируют сдать к осени 2026 года.

Ранее предполагалось, что все работы будут завершены в 2023 году. В феврале 2024 года сообщалось, что развязка у концерна "Калина" готова на 70%, а в сентябре 2024-го глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил о планах пустить движение до конца года. Однако позднее стало известно, что "АльмакорГруп", занимающаяся строительством развязки, подала на банкротство. При этом подрядчик даже не оповестил об этом мэрию уральской столицы, а, напротив, направил запрос об увеличении сметы на 20%. Изначальная стоимость развязки оценивалась в 6,3 млрд руб., затем – в 8,85 млрд.

Теги: Калина, развязка, концерн, стриотельство, стоимость


