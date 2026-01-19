"Уральские авиалинии" оштрафовали за задержки рейсов из Екатеринбурга, Ташкента и Сочи

Авиакомпания "Уральские авиалинии" оштрафована за ненадлежащее оказание услуг. Причиной стали несколько задержек рейсов в прошлом году.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, проверка показала, что с августа по октябрь 2025 года перевозчик необоснованно задержал вылеты рейсов более чем на четыре часа. Речь идет о рейсах из Екатеринбурга в Санкт-Петербург и Хабаровск, из Ташкента в Екатеринбург, а также из Сочи в Челябинск.

За это авиакомпания привлечена к административной ответственности. Ей назначен штраф в размере 42 тысяч рублей.

Напомним, в прошлом году "Уральские авиалинии" оштрафовали за то, что пассажиру не хватило места в самолете.