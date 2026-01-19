Адвокат Долиной считает, что "уговорила" Лурье забрать ключи

Адвокат певицы Ларисы Долиной Мария Пухова заявила, что судебные приставы приехали в бывшую квартиру артистки, чтобы проверить факт ее добровольной передачи покупательнице Полине Лурье.

"Никакого "принудительного выселения" Долиной, о котором писали журналисты, нет", — заявила адвокат ТАСС.

Она назвала сегодняшнюю передачу квартиры "победой": "Мы наконец-то смогли уговорить другую сторону забрать ключи". Пухова утверждает, что с 5 января жилье было полностью готово к заселению новой хозяйки, но Лурье отказывалась въезжать "по тем или иным основаниям".

Сегодня утром сотрудники ФСПП в присутствии полиции и понятых прибыли к дому, где находится квартира. Адвокат покупательницы Светлана Свириденко сообщила, что представители артистки добровольно открыли судебным приставам дверь в квартиру. Сотрудники провели опись всего находящегося внутри и передали ключи от квартиры адвокату Лурье.

12 января главное управление ФССП по Москве подтвердило, что в отношении Долиной открыто исполнительное производство. Свириденко заявляла, что срок добровольного выселения певицы из квартиры в Хамовниках истекает 19 января.

Ранее стало известно, что Долина не сможет официально передать квартиру Лурье до 20 января. Представитель певицы не имеет полномочий на подписание акта приема-передачи квартиры, а сама бывшая владелица сейчас в отъезде - отдыхает в Абу-Даби.