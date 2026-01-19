Около 1 500 детей из Тюменской области подали заявки на участие в "Российской школьной весне" в 2026 году

Около 1 500 детей из Тюменской области подали заявки на участие в "Российской школьной весне" в 2026 году, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

По всей стране на проект зарегистрировались более 68 000 школьников. Подростки будут соревноваться на муниципальном уровне до 10 февраля, лучшие выступят на региональном этапе. Национальный финал состоится в апреле-мае в Ставрополе.

Директор департамента молодежной политики Тюменской области Артем Дяченко отметил, что за почти четыре года проведения всероссийского фестиваля он стал прекрасной возможностью для раскрытия творческого потенциала школьников.

"В регионе развитие талантов ребят поддерживают губернатор Александр Моор, правительство Тюменской области, большая работа ведется в муниципалитетах. Нам есть чем гордиться. На фестивале 2025 года сборная Тюменской области заняла первое место в общекомандном зачете Российской школьной весны", - подчеркнул Дяченко.

Другие достижения региона на фестивале в прошлом году: региональная программа Тюменской области "Песня для кита" заняла первое место, танцевальный коллектив "Новое поколение" взял три вторых места в номинациях "Современный танец. Большие составы", "Современный танец. Малые группы" и "Эстрадный танец. Малые группы", Александра Борисова заняла первое место в номинации "Поэзия. Соло" и второе место в номинации "Эстрадный вокал.Соло".