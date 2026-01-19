Первый день крещенских купаний в Тюмени прошел без происшествий

Первый день крещенских купаний в Тюмени прошел без происшествий. Об этом сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

18 января ни одного обращения за медицинской помощью к бригадам скорой медицинской помощи, дежурившим на купелях, не поступало.

Врачебные бригады продолжают обеспечивать безопасность крещенских купаний, в частности на Туре в районах Свято-Троицкого монастыря и озера Липового и 19 января. Медики напоминают, что пить алкогольные напитки до и после окунания в ледяную воду нельзя.

Верующих с праздником Крещения поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Сегодня православные христиане отмечают Крещение Господне. Желаю в этот светлый праздник обрести и сохранить крепкое здоровье, душевное равновесие и согласие в семьях. Пусть вера и доброта помогают преодолеть любые невзгоды. С праздником, с Крещением Господним!", - обратился глава региона к православным христианам.

Напомним, если есть хронические заболевания, от заплыва в проруби стоит воздержаться: в зоне риска пациенты с гипертонической болезнью, с заболеваниями сердца, с астмой. Окунание в ледяную воду может привести к приступу.

Кроме того, окунаться следует только в специально оборудованных купелях. Они могут быть искусственными, близ храма или монастыря, или на естественных водоемах. Во втором случае специалисты первым делом исследуют дно. Затем устанавливают спуск с поручнями и нескользящим покрытием, теплые раздевалки. Во время купаний на локациях будут неотлучно дежурить спасатели и медики.