Участников СВО нельзя будет уволить при сокращении штата - законопроект

Российское правительство одобрило законопроект о защите участников СВО от сокращений на работе, это следует из отзыва на документ, передает "АиФ".

Если законопроект будет одобрен парламентом, в Трудовой кодекс внесут соответствующие поправки.

Сейчас трудовой договор с сотрудниками, проходящими военную службу, приостанавливается, но место в организации за ними сохраняется. После окончания службы в течение трех месяцев участники СВО могут вернуться на него. Предлагается дать ветеранам преимущественное право на сохранение рабочего места при сохранении штата при условии одинаковой квалификации и производительности.

Ожидается, что в случае принятия поправки вступят в силу уже с 1 сентября 2026 года.