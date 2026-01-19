Бывшего мэра Владимира приговорили к восьми годам колонии за взятку

Суд во Владимире приговорил бывшего главу города Дмитрия Наумова к восьми годам колонии за взятку в особо крупном размере. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Также Наумову назначен штраф в размере 11 млн рублей, с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий, на срок 5 лет.

Кроме того, с Наумова взысканы в доход государства денежные средства в размере 1,1 млн рублей, полученные им в качестве взятки.

По версии обвинения, Наумов за вознаграждение назначал определенных людей на руководящие посты в муниципальные предприятия, обеспечивал им предоставление льгот и других преференций, ограничивая права других участников ритуального бизнеса. Так, Наумов издал указ, по которому оказывать услуги по погребению фактически могла только одна компания.

Экс-мэр Владимира был задержан в конце августа 2025 года. В мае Наумов отправил в отставку своего заместителя по вопросам жилкомхоза Глеба Серегина. СМИ писали, что это произошло сразу после ареста банды, орудовавшей на кладбище в Улыбышево.