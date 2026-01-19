Форвард "Автомобилиста" Да Коста признан лучшим нападающим недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков 18-й недели сезона-2025/26. Среди них оказался форвард екатеринбургского "Автомобилиста".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе КХЛ, лучшим нападающим в четвертый раз в карьере признан игрок уральской команды Стефан Да Коста, набравший 7 (4+3) очков в трех матчах недели с показателем полезности +8. Так, в матче с челябинским "Трактором" (4:1) Да Коста стал автором победной шайбы. Также на его счету три силовых приема, один блокированный бросок, четыре отбора шайбы и два перехвата.

Что касается остальных игроков, то лучшим вратарем во второй раз в карьере признан Ярослав Озолин ("Нефтехимик" Нижнекамск), одержавший три победы в трех матчах недели с коэффициентом надежности 0,33. Лучшим защитником в 11-й раз в карьере стал Дамир Шарипзянов ("Авангард" Омск), набравший 7 (4+3) очков в трех матчах недели. А лучшим новичком впервые в карьере признан Глеб Пугачев ("Торпедо" Нижний Новгород), набравший 3 (2+1) очка в трех матчах недели с показателем полезности +4.

Напомним, что несколько хоккеистов "Автомобилиста" примут участие в Матче Звезд КХЛ, который пройдет в Екатеринбурге в феврале.