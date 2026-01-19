После увольнения Сизикова назначен врио главы Серова

В Серове Александра Вовякова назначили врио главы города. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации. Назначение прошло сегодня во время расширенного аппаратного совещания.

"В начале заседания управляющий администрацией Северного управленческого округа Александр Вячеславович Вервейн представил временно исполняющего обязанности главы Серовского муниципального округа - Александра Владимировича Вовякова. До этого назначения он являлся заместителем главы по социальным вопросам", - говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре прошлого года Серовским районным судом был рассмотрен иск городского прокурора к думе Серовского муниципального округа и Василию Сизикову. Заседание прошло в закрытом режиме. В итоге полномочия мэра были досрочно прекращены в связи с утратой доверия. 15 января Свердловский областной суд признал законной отставку главы Серова.

Стоит отметить, что прокуратура требовала от мэра Серова отставки в связи с утратой доверия еще в марте прошлого года, но писать заявление чиновник отказался.