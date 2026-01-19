В Нижневартовске столкнулись четыре автомобиля: пострадали двое детей

В Нижневартовске столкнулись четыре автомобиля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Югры.

18 января около 13.20 29-летний водитель автомобиля ВАЗ при перестроении на крайнюю левую полосу, не убедился в безопасности маневра, не предоставил преимущество в движении автомобилю KIA и врезался в него, после чего KIA вылетел на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями "Chevrolet" и "Ford".

В результате ДТП 36-летний водитель Kia и две его несовершеннолетние пассажирки двух и пяти лет получили травмы.

Госавтоинспекция Югры напоминает водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения.