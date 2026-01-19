Опубликовано видео взрыва гранаты в здании МВД в Сыктывкаре

В сети появилось видео взрыва гранаты в здании МВД в Сыктывкаре. Огонь вспыхнул во время учебного занятия по тактической и огневой подготовке. Пожар не удалось потушить, и он начал распространяться, после чего взорвалась граната.

Кадры публикует telegram-канал Baza. Видно, как после срабатывания гранаты люди разбегаются от места взрыва.

Ранее в Сыктывкаре по делу о взрыве в здании МВД задержан начальник Центра профессиональной подготовки регионального УМВД. Следователи получили данные о превышении им должностных полномочий.