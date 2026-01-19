19 Января 2026
Происшествия Республика Коми
Фото: Накануне.RU

Опубликовано видео взрыва гранаты в здании МВД в Сыктывкаре

В сети появилось видео взрыва гранаты в здании МВД в Сыктывкаре. Огонь вспыхнул во время учебного занятия по тактической и огневой подготовке. Пожар не удалось потушить, и он начал распространяться, после чего взорвалась граната.

Кадры публикует telegram-канал Baza. Видно, как после срабатывания гранаты люди разбегаются от места взрыва.

Ранее в Сыктывкаре по делу о взрыве в здании МВД задержан начальник Центра профессиональной подготовки регионального УМВД. Следователи получили данные о превышении им должностных полномочий.

Теги: МВД, Сыктывкар, граната, взрыв


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.01.2026 20:05 Мск В Коми по делу о взрыве гранаты в здании МВД задержан глава центра профподготовки
Ранее 16.01.2026 15:49 Мск В Сыктывкаре задержали подозреваемого по делу о ЧП в центре подготовки МВД
Ранее 15.01.2026 14:52 Мск Взрыв в здании МВД в Сыктывкаре: число пострадавших увеличилось до девяти
Ранее 15.01.2026 14:10 Мск Взрыв произошел в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре: есть пострадавшие

