19 Января 2026
Фото: Накануне.RU

США теряют мировое лидерство в науке, считает уже половина американцев

Уже половина американцев считают, что США теряют мировое лидерство в науке. Такие данные приводит Pew Research Center.

Исследовательское агентство отмечает, что за последний год администрация Дональда Трампа изменила федеральную научную политику в США, что привело к сокращению числа исследовательских грантов и численности федеральных научных работников. Также были изменены приоритеты с исследований в области изменения климата на искусственный интеллект. В связи с этим американцев просили ответить, что происходит с наукой в США.

Половина опрошенных (47%) сказали, что страна теряет мировое лидерство в науке - это на 8% больше, чем в 2023 году. И только 13% считают, что, напротив, США укрепляют его (было 14%). То есть заметен существенный негативный сдвиг в оценках американцев. При этом среди сторонников Республиканской партии произошло небольшое улучшение взглядов, но среди сторонников демократов произошло намного большее ухудшение (с 37% до 65% видящих потерю позиций), вызванное действиями Трампа. Поэтому суммарные результаты заметно ухудшились.

Интересно, что 84% жителей США, где традиционно поощряется частная инициатива, считают, что государственные инвестиции в научные исследования оправданы. А 61% американцев считают, что государственные инвестиции в исследования необходимы для научного прогресса. Демократы более склонны к участию государства в науке.

Недавно профессор Бостонского колледжа Крис Гласс опубликовал статью в The Washington Post о том, что мировое научное лидерство США ослабло из-за уменьшения привлекательности США для ученых и увеличения бюрократических трудностей при переезде в Штаты. Причем такие оценки делаются многими экспертами уже много лет во всем мире и в самих США.

Теги: наука, сша, американцы


